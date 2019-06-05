Бондар: Збірна Колумбії має цілу низку технічних гравців

Захисник збірної України U-20 Валерій Бондар поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку проти Колумбії у рамках 1/4 фіналу молодіжного чемпіонату світу.

"Для нас постійні переїзди – це не проблема. Після гри з Панамою вже відновились. Тож зараз готуємось до поєдинку з Колумбією. У нас попереду є час, щоб підготуватися.

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Дивився один їхній матч – проти Нової Зеландії. Новозеландці сподобалися навіть більше, цікаво грали, створювали моменти. Що стосується Колумбії, то в її складі технічні гравці. Вважаю, що це буде важлива і складна гра. Але ми вийдемо на матч із тим же натхненням, що й на інші поєдинки на цьому чемпіонаті світу", – поділився Бондар у коментарі офіційному сайту УАФ.

Нагадаємо, матч Колумбія – Україна у рамках 1/4 фіналу молодіжного чемпіонату світу відбудеться 7 червня, початок – о 16:30.

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