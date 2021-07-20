"Наша передвесільна зйомка не могла бути іншою. Але це тільки початок, скоро буде ще більше краси", – підписала фотосет Савіна на своїй сторінці в Instagram.

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Закохані одягнули форму Шахтаря та під прицілом фотокамер прогулялись на найголовнішому стадіоні України. Судячи з надпису на футболці Даші, вона вже визначилась з прізвищем після одруження.

Нагадаємо, Бондар продовжує відновлюватись від операції, яку йому провели у травні. За прогнозами лікарів Валерій зможе повернутись на поле вже не для фотосесій восени.

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