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Бондар: Шахтар буде готовим до першого офіційного матчу з Динамо

18:26 376 Читать на русском
Бондар: Шахтар буде готовим до першого офіційного матчу з Динамо
Валерій Бондар / фото: ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Валерій Бондар оцінив готовність команди до старту нового сезону.

"Після зборів встигли відновитися за два вихідних. Побули вдома, з близькими. Сьогодні довелося працювати під дощем, але для футболістів тренуватися в таку погоду навіть краще – не жарко.

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Дні, що залишилися до старту сезону більше присвятимо тактиці. Фізично відчуваємо себе вже дуже добре. Думаю, до першого офіційного матчу з Динамо команда буде готова", – цитує Бондаря прес-служба Шахтаря.

Нагадаємо, новий сезон для Шахтаря розпочнеться 28 липня поєдинком за Суперкубок проти київського Динамо.

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