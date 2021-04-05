"Ми серйозно готувалися до гри з Ворсклою (2:0). Дуже хотілося реабілітуватись перед уболівальниками за попередні матчі, які не склалися належним чином, коли результат був не той, що ми чекали. Прагнули повернутися на переможний шлях, тим паче в першому колі зіграли 1:1. Ми продемонстрували всі свої найкращі якості та здобули перемогу.

Шахтар на класі здолав Ворсклу – лідер майбутнього врятував Каштру, ювіляр Мораєс зійшов на Олімп

Звісно, ми ще можемо наздогнати Динамо. Шанси є завжди, ми в це віримо. Треба вигравати свої матчі й сподіватися, що десь втрачатиме Динамо. Безумовно, нам необхідно перемогти в усіх шістьох турах, що залишились, і чекати помилки киян", – цитує Бондаря сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Динамо випереджає "гірників" на 7 очок. Гранди проведуть очну зустріч 17 квітня в рамках 22 туру.

Олександрія – Динамо: Жерсон з оригінальним рецептом, обділені Шевченком у збірній – чемпіонський стиль і трохи магії