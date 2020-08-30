"Хлопці дуже добре зустріли. У перші дні переживав, нервував, все-таки національна збірна – це інший рівень, інший етап. Необхідно було трохи перебудуватися з роботи в юнацьких збірних і в клубі.

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Для мене все нове і тактично, і вправи, які підковані під цю тактику. Все нове і цікаве, це хочеться вивчати. Все детально пояснюють, розповідають. Тренери тут найвищого рівня. Розуміти не складно, головне – правильно діяти і виконувати, що вимагають", – сказав Бондар у коментарі YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, вже у наступний четвер, 3 вересня, підопічні Андрія Шевченка на Арені Львів прийматимуть збірну Швейцарії, а три дні потому зіграють з іспанцями на виїзді.

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