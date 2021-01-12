"Ми це скоро виправимо – кінець сезону буде зовсім іншим": Бондар роздратований лідерством Динамо в УПЛ
Захисник Шахтаря Валерій Бондар сподівається скинути Динамо з вершини турнірної таблиці УПЛ.
"Звичайно, така ситуація дратує. Шахтар звик перебувати на першому місці, завжди ставить високі цілі і завдання. Навіть всі люди зараз не звикли спостерігати за турнірною таблицею.
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Те, що на вершині зараз перебуває Динамо – ми це скоро виправимо. Кінець сезону буде зовсім іншим. Сподіваюся, буде нагадувати минулий", – заявив Бондар у коментарі Футбольному формату.
Нагадаємо, що перед зимовою паузою розрив між Динамо і Шахтарем складав всього одне очко – у киян 30, а у донеччан 29.
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