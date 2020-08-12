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ШАХТАР - БАЗЕЛЬ ЛІГА ЄВРОПИ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Бондар позитивно оцінив шанси Шахтаря у півфіналі Ліги Європи проти Інтера

00:20 - Читать на русском
Бондар позитивно оцінив шанси Шахтаря у півфіналі Ліги Європи проти Інтера
Валерій Бондар / Фото ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Валерій Бондар емоційно прокоментував перемогу "гірників" у чвертьфіналі ЛЄ проти Базеля (4:1).

2’ Жуніор Мораєс
22’ Тайсон
75’ Алан Патрік
88’ Додо
 
Рікі ван Вольфсвінкель 90+2’
2’ Жуніор Мораєс
22’ Тайсон
75’ Алан Патрік
88’ Додо
90+2’ Рікі ван Вольфсвінкель

"Мій дебют у єврокубках? Я довго йшов до цього моменту, довго готувався. Присвячую цю перемогу нашим вболівальникам, які підтримували нас на батьківщині та за кордоном, також присвячую своїй сім'ї та дівчині.

Шахтар – Базель – відео голів

Півфінальний матч з Інтером? Я вважаю, що будь-яка команда нам під силу, бо ми – Шахтар Донецьк! Нам досяжні усі цілі та задачі. Наступні 6 днів будемо готуватись до наступного поєдинку, переглядати матчі Інтера. Містер сказав, що наша ціль – фінал", – заявив Бондар в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, матч 1/2 фіналу ЛЄ Інтер – Шахтар відбудеться 17 серпня.

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Теги
Шахтар Шахтар Ліга Європи Шахтар - Базель Валерій Валерій Бондар
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