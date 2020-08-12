Бондар позитивно оцінив шанси Шахтаря у півфіналі Ліги Європи проти Інтера

"Мій дебют у єврокубках? Я довго йшов до цього моменту, довго готувався. Присвячую цю перемогу нашим вболівальникам, які підтримували нас на батьківщині та за кордоном, також присвячую своїй сім'ї та дівчині.

Шахтар – Базель – відео голів

Півфінальний матч з Інтером? Я вважаю, що будь-яка команда нам під силу, бо ми – Шахтар Донецьк! Нам досяжні усі цілі та задачі. Наступні 6 днів будемо готуватись до наступного поєдинку, переглядати матчі Інтера. Містер сказав, що наша ціль – фінал", – заявив Бондар в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, матч 1/2 фіналу ЛЄ Інтер – Шахтар відбудеться 17 серпня.

Шахтар розгромив Базель і вийшов у півфінал Ліги Європи – бразильці забили чотири голи