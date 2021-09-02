Оборонець Шахтаря Валерій Бондар повернувся до тренувань у загальній групі донецького клубу.

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Валерій зазнав пошкодження ще у квітні, лікарі діагностували у гравця розрив бокової зв'язки лівого колінного суглоба. Під час реабілітації 22-річний захисник не марнував час та встиг одружитись. Наставник донецького клубу Роберто Де Дзербі вніс Бондаря до заявки "гірників" на Лігу чемпіонів.

У минулому сезоні УПЛ Валерій провів лише 11 матчів.

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