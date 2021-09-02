Бондар повернувся до тренувань з Шахтарем після важкої травми
21:39 - Читать на русском
Медичний персонал Шахтаря дозволив Валерію Бондарю повернутись на поле.
Оборонець Шахтаря Валерій Бондар повернувся до тренувань у загальній групі донецького клубу.
Бондар та Савіна одружились – перші кадри з весілля
Валерій зазнав пошкодження ще у квітні, лікарі діагностували у гравця розрив бокової зв'язки лівого колінного суглоба. Під час реабілітації 22-річний захисник не марнував час та встиг одружитись. Наставник донецького клубу Роберто Де Дзербі вніс Бондаря до заявки "гірників" на Лігу чемпіонів.
У минулому сезоні УПЛ Валерій провів лише 11 матчів.
Результати жеребкування групового турніру ЛЧ – важкі суперники Динамо і Шахтаря, Яремчук повертається в Україну
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter