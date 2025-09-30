– Попереду буде 1/8 фіналу Кубка України, де Шахтар потрапив на Динамо. Неочікуваний жереб?

– Якщо чесно, я дуже хотів у Київ поїхати, тому дуже раді, що дісталося Динамо.

– Не зарано на такій стадії?

– Я думаю, що там немає махінацій. Тим цікавіше буде Кубок України – як для глядачів, так і для нас. Але, звісно, важко грати два спарені матчі. Але маємо те, що маємо. Будемо готуватися.

– Як вам новий формат Кубка України? Аматорські команди, зокрема Агротех, всіх дивує.

– Класно. Додалося більше матчів, а також те, що грають аматори. Думаю, для них це також великий шанс. Після цієї стадії залишиться вже три команди з УПЛ. Будь-яка команда може виграти Кубок України, – сказав Бондар для ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Кубка України Динамо прийматиме Шахтар. Базовою датою проведення матчу є 28 жовтня.

