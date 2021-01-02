"На жаль, про Маккабі Т-А поки нічого сказати не можу, не знайомий з її грою. В Ізраїлі грати доводилося лише у складі юнацької збірної. Буде важко, тому що там особливий клімат.

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Чи є Шахтар фаворитом у цьому протистоянні? На папері, може, і фаворит, але на полі доведеться непросто. Не можна недооцінювати свого суперника. Ось Реал теж, напевно, був фаворитом в наших іграх з ним у Лізі чемпіонів. Але на ділі вийшло по-іншому. Тому ми будемо налаштовуватися на важку боротьбу.

Вважаю, що у нас сильна і гарна команда. Ми здатні ставити перед собою мету дістатися до фінального матчу Ліги Європи. Є мрія виграти трофей. Шахтар у будь-якому турнірі ставить перед собою максимальні цілі", – сказав Бондар у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, Шахтар зустрінеться з ізраїльським клубом в 1/16 фіналу Ліги Європи. Перший поєдинок команда Луїша Каштру проведе 18 лютого на виїзді, матч-відповідь – за тиждень, 25 лютого.

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