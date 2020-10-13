"Почуваюся відмінно. Напередодні провели гарне тренування. Хлопці, які грали з Німеччиною, відновлювались, а ми мали іншу специфіку заняття. Робота з Тасотті? Гадаю, для кожного футболіста добре, коли з тобою працюють такі професіонали, коли є такий колектив і тренерський склад. Підказки цих фахівців ще більше мотивують.

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Зараз у збірній України справді багато гравців молодіжки: Микола Шапаренко, Євген Чеберко, Юхим Конопля, Дмитро Різник… Плюс я вже знаю хлопців, які давно в національній збірній, адже це мій другий збір тут. У нас відмінний колектив, чудова атмосфера. Враження від Іспанії? Це топ-збірна світу, лідер групи. Проте ми намагатимемось зробити все, аби заробити очки", – заявив Бондар у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, після 3 турів Іспанія із 7 очками очолює групу 4, а Україна йде третьою, маючи 3 пункти.

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