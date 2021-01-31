"Вважаю, що робота на першому зборі пройшла досить добре, ми виконали все, що запланували. У нас акцент був на ігрові вправи, вся робота йшла з м'ячами, був тест йо-йо. Тому потроху повертаємо кондиції, які були наприкінці сезону. Працюємо, щоб повернутися в офіційні матчі у всеозброєнні.

Шахтар скасував вже третій спаринг на зборах у Туреччині через спалах коронавірусу

Наскільки Шахтар сьогодні готовий до сезону? Якщо судити за десятибальною школі, то, думаю, десь на 7-8 балів. Решту наберемо після того, як зіграємо ще кілька товариських матчів. Думаю, час ще є і нам його цілком вистачить на другому зборі в Туреччині.

Друга сходинка у чемпіонаті стимулює нас наздогнати Динамо. Адже у такого клубу, як Шахтар, другого місця бути не може. Тільки перше. Тому мотивація у нас позамежна як на чемпіонат, так і на Лігу Європи", – сказав Бондар у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, "гірники" сьогодні, 31 січня, о 16:00 проведуть контрольний поєдинок з Црвеною Звездою. Ранковий спаринг з Мурою було скасовано через спалах коронавірусу у словенській команді.

Шахтар – Сілекс: вдале завершення збору, розкішні голи українців, мовчанка форвардів і збереження головної проблеми