"Найбільш недооцінені – це Жора Судаков та Артем Бондаренко. Повірте, вони виконують величезну роботу на футбольному полі. Не лише з м'ячем, а й без м'яча. Це надважливі гравці нашої команди. Якщо подивитися статистику, скільки вони набігають за матч – це з глузду можна з'їхати. Це дві людини, які недооцінені у пресі, і на них не так звертають увагу. Вони дуже впливають на наш стиль.

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Звісно, ​​Тарас Степаненко, але про нього вже давно все сказано. Тарас – усьому голова. Прийшов Назарина – дуже гарний хлопець та футболіст. Він уже показав гарну гру проти Колоса. Багато разів виходив на заміну.

Бодя Михайліченко – теж дуже гарний хлопець та футболіст. Бодя та Фіма (Конопля, – прим.) – коні. Хлопці виконують велику роботу і роблять результат для нашої команди.

Едік Козік має всі якості, які приведуть його до хорошого рівня. Це насамперед дуже сильний конкурент, який потрапив до першої команди і з першого дня дав усім зрозуміти, що він не просто тренуватиметься, а буде боротися. Кожен хоче грати в основному складі Шахтаря. Тим більше, поки є така можливість. Думаю, що в нього все вийде.

В Діми Криськіва спочатку не виходило, він не потрапляв у заявку, але з'їздив на відбіркові ігри молодіжної збірної України і був одним з тих, хто приніс їй перемогу і взяв участь у виході на Євро. Думаю, що це хлопець, який стукатиметься в основу", – сказав Бондар в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, після 10-ти турів Шахтар у турнірній таблиці УПЛ йде другим, маючи у своєму активі 20 очок. Від лідера першості – СК Дніпро-1 – він відстає на 5 пунктів, маючи 2 гри у запасі.

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