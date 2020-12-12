"Всі команди хорошого рівня. Для нас дуже добре, що ми сіяні, так що нам може попастися команда трохи нижча за рівнем, ніж ті, що вийшли з першого місця в ЛЄ, і команди з ЛЧ.

Динамо та Шахтар дізналися всіх потенційних суперників в 1/16 фіналу Ліги Європи

Звичайно, хотілося б Маккабі Тель-Авів або Црвену Звезду. Буде жеребкування, цікаво буде подивитися, хто нам попадеться", – сказав Бондар у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, Шахтар фінішував третім у групі Ліги чемпіонів, а тому потрапив у плей-офф ЛЄ. Вже 14 грудня "гірники" дізнаються своїх суперників на стадії 1/16 фіналу.

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