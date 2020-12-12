Бондар назвав двох бажаних суперників Шахтаря в 1/16 Ліги Європи
Захисник "гірників" Валерій Бондар хоче зустрітись в плей-офф Ліги Європи зі слабшим суперником.
"Всі команди хорошого рівня. Для нас дуже добре, що ми сіяні, так що нам може попастися команда трохи нижча за рівнем, ніж ті, що вийшли з першого місця в ЛЄ, і команди з ЛЧ.
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Звичайно, хотілося б Маккабі Тель-Авів або Црвену Звезду. Буде жеребкування, цікаво буде подивитися, хто нам попадеться", – сказав Бондар у коментарі Shakhtar News.
Нагадаємо, Шахтар фінішував третім у групі Ліги чемпіонів, а тому потрапив у плей-офф ЛЄ. Вже 14 грудня "гірники" дізнаються своїх суперників на стадії 1/16 фіналу.
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