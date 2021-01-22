"Почуваємось чудово. На мій погляд, найскладніші дні зборів вже пройшли. Якщо ще вчора відчувалася втома в ногах, то після першого контрольного матчу, трохи легше.

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Думаю, зараз буде більше роботи тактичного плану. І при цьому є хороші бігові вправи, все виконуємо з м'ячем, тому процес йде тільки на користь.

З Лехом ще не змогли показати всі свої найкращі якості, бо ж грали лише на четвертий день роботи після тривалої паузи. Попереду достатньо спарингів, щоб набрати форму", – цитує Бондаря офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, вже 23 січня "гірники" проведуть другий товариський матч, суперником Шахтаря стане болгарський Лудогорець.

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