Бондар: Найскладніший етап зборів Шахтаря вже минув
Захисник Шахтаря Валерій Бондар розповів про перебіг турецьких зборів чинного чемпіона України.
"Почуваємось чудово. На мій погляд, найскладніші дні зборів вже пройшли. Якщо ще вчора відчувалася втома в ногах, то після першого контрольного матчу, трохи легше.
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Думаю, зараз буде більше роботи тактичного плану. І при цьому є хороші бігові вправи, все виконуємо з м'ячем, тому процес йде тільки на користь.
З Лехом ще не змогли показати всі свої найкращі якості, бо ж грали лише на четвертий день роботи після тривалої паузи. Попереду достатньо спарингів, щоб набрати форму", – цитує Бондаря офіційний сайт клубу.
Нагадаємо, вже 23 січня "гірники" проведуть другий товариський матч, суперником Шахтаря стане болгарський Лудогорець.
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