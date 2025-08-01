– Шахтар проходить до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, а яким для команди був другий?

Шахтар пройшов у наступний раунд Ліги Європи, вдруге перегравши Бешикташ – Кевін стримав слово, знову забивши туркам

– Він пройшов на досить гарному рівні, ми здобули перемогу, що найголовніше на цьому етапі. Дуже важливо було виграти, і тренер налаштовував, що рахунок 0:0, – треба було забути про результат першої гри й серйозно готуватися до матчу-відповіді. Гадаю, команда продемонструвала гідний рівень і заслужила на цю перемогу.

– У чому запорука успіху в обох матчах з Бешикташем?

– Якісна підготовка всієї команди та тренерського штабу. Нам дуже детально все розбирають і показують, ми реагуємо на помилки, яких припустилися в попередньому матчі, коли пропустили двічі. Це радує і є важливим – як для воротарів, так і для захисників, адже вся команда почала працювати на оборону – від нападника до голкіпера. Як кажуть, один за всіх, і всі за одного.

– Індивідуально в цих двох поєдинках ти виявив себе дуже непогано. Як оціниш власні дії?

– Гадаю, слід плідно і багато працювати, щоб вийти на той рівень, де хочемо бути. Ми хочемо грати в Лізі чемпіонів, адже наші вболівальники та президент заслуговують на це. Мріємо виступати в Лізі чемпіонів і саме там демонструвати результат, але мусимо ще багато працювати, щоб досягти цієї мрії.

– У чому сила нинішнього Шахтаря під керівництвом Арди Турана?

– Сила – у єдності, як то кажуть. Ми працюємо як одне ціле, і ці два матчі показали, що саме команда перемагає на футбольному полі. Ми справді були командою, продемонстрували гарну гру й результат. Сподіваюся, уболівальникам сподобалося. Хочу подякувати їм за підтримку і те, що вони прийшли на стадіон у Кракові.

– Уночі сталася жахлива атака на Київ, унаслідок якої загинуло багато людей. Як можеш це прокоментувати?

– Складно це коментувати. Вічна пам’ять загиблим і співчуття всім, хто втратив свої родини. Це велике горе, і найголовніша мрія – щоб ця клята війна нарешті завершилася справедливим миром, адже наші люди мають право жити вільно, так, як вони того хочуть. Сподіваюся, це колись завершиться і ми святкуватимемо перемогу України у війні, – цитує Бондаря офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, що Шахтар переміг Бешикташ 2:0 у матчі-відповіді кваліфікації Ліги Європи та пройшов у наступний раунд Ліги Європи.

Голи Кевіна та Еліаса у відеоогляді матчу Шахтар – Бешикташ – 2:0