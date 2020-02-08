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Бондар: Мета Шахтаря – достроково стати чемпіонами України

21:35 249 Читать на русском
Бондар: Мета Шахтаря – достроково стати чемпіонами України
Валерій Бондар / фото: ФК Шахтар

Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар поділився думкою про роботу команди на тренувальних зборах.

 

"Акцент у тренувальній роботі той же, що був і влітку. Все з м'ячем, велика інтенсивність, швидка робота з м'ячем. У нас немає бігової роботи, зроблений акцент на контролі м'яча. Тренуємося в цьому режимі.

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Я дивився матчі Бенфіки в Лізі чемпіоінв. Серйозна команда нам буде протистояти. А так загальнокомандно ми ще не розбирали цього суперника. Думаю, це буде трохи пізніше, ближче до матчу.

Мета – пройти Бенфіку і стати чемпіонами України. Треба, щоб ніяких шансів не залишалося у наших конкурентів. Хочемо достроково стати чемпіонами і якнайдалі пройти в Лізі Європи", – сказав Бондар в ефірі програми Футбольний формат.

Нагадаємо, що матч 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Бенфіка відбудеться вже 20 лютого в Харкові, початок о 19:55.

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Зимові збори Шахтар Шахтар Валерій Бондар Валерій Бондар Шахтар - Бенфіка
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