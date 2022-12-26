"Те, що зараз постійно перебуваєш у дорозі, дуже складно, звичайно. Але ніхто про це не скаже. По-перше, тому що всі три наші клуби (Динамо, СК Дніпро-1 і Шахтар, – прим.), які брали участь у єврокубках і їздили за кордон, перебували в рівних умовах.

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А, по-друге, коли дивишся новини про війну, бачиш страждання дітей, жінок, бабусь, коли бачиш бійців ЗСУ, які лежать у грязюці в окопах, розумієш: усі наші складнощі, всі історії про те, що ти їздиш 24 години автобусом – це просто фігня.

Головне – нехай у наших воїнів все буде добре, нехай вони знищують окупантів. І нехай будуть живі і здорові всі діти, бабусі, дідусі. І всі бійці ЗСУ, які захищають нас. Завдяки ним ми можемо робити свою справу", – сказав Бондар в ефірі Youtube-каналу "ШИПШИНА ШОУ".

Нагадаємо, у поточному сезоні Бондар провів за Шахтар 16 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 1 асист.

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