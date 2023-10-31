– Чому у Шахтаря вийшли такі різні тайми у Барселоні?

– Далося взнаки багато факторів. Спочатку був Даріо Срна виконувачем обов'язків головного тренера, а за день до матчу з Барселоною вже Маріно Пушіч став нашим наставником. Так, у нашій грі були помітні відмінності, після перерви ми впевненіше заграли. Проти Барселони цілком можна грати і не важливо, в якому складі каталонський клуб вийде на поле у зустрічі-відповіді в Гамбурзі.

– Але ж там уже в основі вийде Роберт Лєвандовскі…

– Нехай грає. Це чудова нагода показати нам свої можливості на тлі таких майстрів. Ми постараємось на певних відрізках матчу показати, що ми кращі, як команда, ніж Барселона.

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– У кубковій зустрічі проти Вікторії вам вдалося швидко забити і далі не мати проблем. Як би ти оцінив гру Шахтаря у цій зустрічі?

– Ми й планували якнайшвидше відкрити рахунок. Потрібно було забити у перші 15-20 хвилин гри та відчути впевненість у своїх силах. Також ми хотіли не дати можливості супернику тікати у швидкі контратаки та на щось розраховувати.

– У п'ятницю Шахтар має поєдинок із одвічним суперником – київським Динамо. Які думки перед Класичним?

– Кілька днів тому в Києві я бачив Миколу Шапаренка. Ми поспілкувалися з ним. Динамівці дуже налаштовані на цю гру. Знаю, що не гратиме Ванат. Для нашого суперника це проблема, адже Влад набрав гарну форму. Нам потрібно дивитись на нашу гру. Нічия нас не влаштує, адже ми хочемо стати чемпіонами, – заявив Бондар в коментарі SportArena.

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