"Думаю, у нас всі хлопці професіонали. Це не вперше таке, що після Ліги чемпіонів потрібно перебудовуватися на чемпіонат України, і останній тур говорить про те, що дуже важливо завтра здобути перемогу і повернутися на перше місце в турнірній таблиці.

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Важко буде в будь-якому разі, тому що Інгулець не здається і грає завжди до самого кінця. У них була хороша гра з київським Динамо – це багато про що говорить. На виїзді не буває легко", – пояснив Бондар в коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, що перед 13 туром Шахтар поступається Динамо трьома очками. "Гірникам" потрібно перемагати Інгулець і сподіватися, що кияни програють Колосу.

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