Бондар: До гри зі США всі готові

Оборонець юнацької збірної України Валерій Бондар поділився емоціями перед стартовим поєдинком чемпіонату світу.

"Цей чемпіонат світу дуже важливий для кожного з нас. Це наше майбутнє, тому кожен намагатиметься показати свій максимум. Настрій у колективі гарний, триває плідна підготовка до старту Мундіалю. Ми всі готові до першої гри проти команди США.

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Як слушно зазначив наш головний тренер, першочергове завдання – це вийти з групи, а вже потім можна буде думати про 1/8 фіналу й про те, як пройти наступний етап. Зараз уся наша увага – до стартового поєдинку з американцями", – цитує Бондаря офіційний сайт УАФ.

Відзначимо, що перший матч на ЧС-2019 збірна України U-20 проведе проти американських ровесників у п'ятницю, 24 травня. Початок поєдинку о 21:30.

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