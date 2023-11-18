"Ми всі зраділи першому цьогоріч снігу – буквально як діти, адже вже скоро Новий рік. Але, звісно, з іншого боку, ми думаємо, як зараз холодно нашим хлопцям на фронті, і хочеться їм допомогти.

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А допомогти ми можемо саме позитивними емоціями, які дуже хочемо забезпечити в понеділок, 20-го числа. Ми зробимо все, щоб порадувати наших воїнів. Але й нам трохи холодно, замерзають ноги, проте ми звикаємо до цього. Важкувате поле, звичайно, але що робити. Нормально.

Зараз потрібно трохи згадати напрацювання, які ми робили раніше, і готуватися до матчу з Італією. Тренерському штабу треба ще показати нам тактику, пояснити, як ми будемо діяти, довести всі моменти, які він хоче від нас бачити. Тож зараз працюємо саме над цим.

У мене дуже позитивні емоції від роботи із Сергієм Ребровим. Цікаво, адже в кожного тренера свій стиль. Ти маєш від кожного брати найкраще і з кожним днем ставати більш розвиненим у всіх аспектах. Хороший тренерський штаб.

Звісно, це велика гордість, коли ти приїжджаєш до нашої національної збірної й маєш право представляти країну. Для мене це велика відповідальність. У понеділок подивимося, на що ми здатні", – сказав Бондар у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, зустріч між збірними України та Італії відбудеться 20 листопада в німецькому Леверкузені. Початок гри о 21:45 за Києвом.

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