"Дуже радий, що перемогли в Класичному та здобули дуже важливі 3 очки, які нам, сподіваюся, дуже допоможуть в турнірній таблиці надалі. Маємо ігри в запасі, але трошки неприємно дивитися в турнірну таблицю.

Динамо – Шахтар: прощальна прес-конференція Мірчі Луческу – про завершення кар'єри, респект Україні та терпіння

Тепер готуватимемося до Барселони, дивитимемося їхні матчі. Треба зіграти так, як ми зіграли другий тайм. Треба спробувати зробити Барселоні сюрприз.

Щодо Луческу, то пішла легенда українського футболу. Він сказав багато хороших слів про команду, про клуб Шахтар. Він виховав дуже багато хлопців. Приємно було це чути.

Дуже важко, коли йдуть такі люди, такі легенди, тому що з ними чемпіонат тільки цікавіший. Але це життя, ми не маємо право лізти у чужі справи. В Динамо розберуться самі", – сказав Бондар у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, матч з Шахтарем став останнім для Луческу на посаді головного тренера Динамо. Румунський фахівець залишив команду на сьомій сходинці турнірної таблиці УПЛ з 16-ма очками.

Шахтар втримав перемогу над Динамо у Класичному – Шапаренко знову травмувався, Супряга зіграв в УПЛ вперше за два роки