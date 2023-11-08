"По-перше, ми розбирали цей матч, і тренер, як завжди, дуже тактично гарно підійшов до цього, і саме тому ми намагалися діяти так, як нам казали перед грою, в перерві. Але ми граємо проти Барселони, і, звісно, другий тайм був не такий, як перший, у нашому виконанні.

Шахтар – Барселона: Сікан розкрив секрет сенсаційної перемоги "гірників" у Лізі чемпіонів

Але ми намагалися грати, намагалися пропонувати свою гру, свій матч. Ми виграли сьогодні і здобули 3 бали. Рухаємось далі.

Насправді можна сказати, що в нас, напевно, гольових моментів було навіть більше. Матвієнко в першому таймі, гол ми забили. Потім був момент у Невертона, якщо не помиляюсь. Ще у Гіо. Потім могли скористатись простором, але може десь вже не було сил і намагались утримати той результат, який є.

Підтримка? – Дуже дякую нашим уболівальникам, які прийшли. І не нашим. Дуже відчували їхню підтримку. Перед грою зустріли якось не так, як Барселону, але потім уже в матчі ми почули, що саме за нас вболівають, вони нас гнали вперед до перемоги", – цитує Бондаря Tribuna.com

Зазначимо, що Шахтар сенсаційно обіграв Барселону (1:0), покращивши свої шанси на продовження боротьби у весняній частині єврокубків. Єдиний гол забив Данило Сікан.

Шахтар шокував Барселону в Лізі чемпіонів – Сікан копіює Беллінгема, вбивчі контри Пушіча, такого не було 15 років