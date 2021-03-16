Захисник Шахтаря Валерій Бондар не опускає рук перед матчем-відповіддю 1/8 фіналу Ліги Європи проти Роми після 0:3 на виїзді.

"Отримав позитивні емоції та величезне задоволення від матчу з Десною (4:0 – прим.). Радію ігровому часу й перемозі команди. Гарні результати – понад усе. Гадаю, ця перемога трохи підвищила нам настрій і додала настрій на майбутній поєдинок.

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Для нас ще нічого не завершено. Якщо не вірити, то сенс тоді виходити на поле? Є другий матч: налаштовуємось на нього з величезним бажанням пройти до наступного раунду. Слід реалізовувати всі ті моменти, що ми матимемо", – цитує Бондаря офіційний сайт Шахтаря.

До слова, матч-відповідь між Ромою та Шахтарем запланований на 18 березня, початок о 19:55.

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