Фіорентина оголосила про підписання екс-півзахисника Мілана Джакомо Бонавентури, повідомляє офіційний сайт флорентійського клубу.

Форвард Роми остаточно переїхав у Бундеслігу

31-річний півзахисник уклав з "фіалками" контракт до кінця сезону-2020/21. Футболіст був вільним агентом, тому дістався "ліліям" безкоштовно. За інформацією ЗМІ, зарплата футболіста складе 1,8 млн євро на рік.

Нагадаємо, Бонавентура перейшов у Мілан у вересні 2014 року з Аталанти за 5,3 млн євро. У минулому сезоні провів у Серії А 29 поєдинків, в яких забив 3 голи та віддав 6 результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця у 7 млн євро.

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