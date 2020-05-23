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Бомбезна дуель за Лігу чемпіонів, Мілевський у фіналі, Ребров виходить з карантину – топ-матчі вікенду

08:00 123 Читать на русском
Бомбезна дуель за Лігу чемпіонів, Мілевський у фіналі, Ребров виходить з карантину – топ-матчі вікенду
Артем Мілевський зіграє у фіналі Кубка Білорусі

Європейський футбол поступово набирає обертів. Бундесліга дарує низку прекрасних поєдинків, Мілевський і Хачеріді спробують завоювати Кубок Білорусі, а українські легіонери в Угорщині повертаються на поле. "Футбол 24" – про все найцікавіше в ці вихідні.

Центральний матч вікенду – тренерська дуель за Лігу чемпіонів

Борусія М – Байєр (Бундесліга)

23 травня, 16:30. Мьонхенгладбах, Борусія-Парк
Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"

Гладбах і Леверкузен розкішно вийшли з карантину, оформивши впевнені виїзні перемоги. Борусія розібрала на частини Айнтрахт, а Байєр каменя на камені не залишив від Вердера. Обидві команди в хорошій формі, обидві готові реалізовувати ідеї своїх прогресивних тренерів. Буде дуже цікаво. Петер Бос не зраджує активному пресингу і тотальному володінню м'ячем, а Марко Розе навпаки адаптовується та придумує тактику під кожного суперника.

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У першому колі Борусія підлаштувалася й обіграла Байєр на виїзді – не обійшлося без елементів удачі, але "жеребці" витримали натиск опонента та покарали за провали в обороні. Задня лінія "аптекарів" з того часу вдосконалилася – з'явився топовий центрбек Тапсоба. Після приходу буркінійця Байєр не виграв лише один матч з 11.

У суботу доведеться скласти серйозний іспит, закривши результативний французький дует Тюрам-Плеа. На іншому кінці поля Гладбаху без травмованого лідера Закарії доведеться щось протиставити найефективнішому гравцю Бундесліги 2020-го – Хаверц в цьому році взяв безпосередню участь у 16 голах.

Борусія не матиме переваги переповнених трибун, але фани не залишили команду без підтримки. Вони організували акцію: кожен вболівальник може опинитися на Борусія-Парк під час матчів без глядачів. Відправляєш своє фото – і картонний манекен з твоїм обличчям розмістять на трибунах. Акція набрала величезної популярності та привернула увагу тисяч людей. На домашніх іграх БМ буде особлива атмосфера.

Борусія М – третя, Байєр – п'ятий. У турнірній таблиці суперників розділяє 2 очки та Лейпциг. Боротьба за Лігу чемпіонів обіцяє бути вогняною. РБ має суперпростий календар, але й суперочевидні проблеми з реалізацією. "Бики" в неділю їдуть в гості до Майнца та спробують скористатися втратами конкурентів.

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Вольфсбург – Борусія Д (Бундесліга)

23 травня, 16:30. Вольфсбург, Фольксваген Арена
Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2", текстовий онлайн на "Футбол 24"

Баварія – Айнтрахт (Бундесліга)

23 травня, 19:30. Мюнхен, Альянц Арена
Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1", текстовий онлайн на "Футбол 24"

Лідери Бундесліги минулого вікенду справили протилежне враження. Борусія феєрично розбила Шальке в дербі: яскравий футбол, хороша фізична готовність. А Баварія вимучила складну перемогу над Уніоном: мало якісних моментів, багато дивних помилок. Якщо до карантину, зважаючи на футбол мюнхенців, доля чемпіонських перегонів виглядала вирішеною, то тепер Дортмунд продемонстрував, що готовий нав'язати боротьбу.

Баварія має 4 очки гандикапу перед Борусією, але вже наступного вівторка нас чекає Der Klassiker на полі "джмелів". Команда Люсьєна Фавра підійде до того протистояння ледь не в статусі фаворита (лазарет рідішає: Джан і Рейна вже в бою, Санчо підлікувався). Щоправда, спершу потрібно вдало з'їздити у Вольфсбург. "Вовки" – зручний суперник: за останні 6 матчів вони не забили Дортмунду жодного гола, а перед тим двічі відхопили по 1:5. Цього разу очікувати від Вольфсбурга сюрпризу також не варто, хоча Олівер Гласнер може припаркувати автобус, з яким у БД виникають проблеми.

У листопаді Баварія попрощалася з Ніко Ковачем – останньою краплею став розгром від Айнтрахта. Матч проти "орлів" на Альянц Арені нікого не залишить байдужим: хтось дякуватиме за зміну тренера, хтось мститиме за ганьбу. Під час коронавірусної паузи мюнхенці розгубили свою магію, а тепер в екстреному порядку мусять її повертати. Айнтрахт підходить для цього якнайкраще – він не лише психологічний подразник, а й слабкий опонент на газоні. У матчі з БМ на Франкфурт було боляче дивитися. Навіть Костіч, який тягне команду по сезону, випав з гри.

Мілевський повертатиме Кубок Білорусі в Брест

БАТЕ – Динамо Брест (Кубок Білорусі)

24 травня, 17:00. Мінськ, Олміпійський стадіон Динамо
Пряма трансляція на телеканалі "Спорт 1"

У неділю відбудеться фінал Кубка Білорусі за участю українців – брестське Динамо розіграє трофей з БАТЕ. Артем Мілевський і Олександр Нойок традиційно претендуватимуть на стартовий склад, Євгена Хачеріді також можна очікувати в заявці – він вже відбув дискваліфікацію. Брест прорвався у фінал після феєричної битви з Шахтарем Вернидуба, де все вирішило правило виїзного гола.

Динамо кидає БАТЕ серйозний виклик. Минулого року команда Мілевського перервала 13-річну гегемонію борисівців у чемпіонаті, а тепер у статусі андердога спробує вирвати у БАТЕ національний кубок. Брест останнім часом прекрасно виступає в цьому турнірі – у 2017-му та 2018-му вигравав Кубок Білорусі. Два роки тому Динамо у фіналі здолало саме БАТЕ. Артем Мілевський повинен пам'ятати той поєдинок – він тоді зрівняв рахунок.

Втім, нинішня форма команд говорить явно не на користь українців. Динамо виграло лише два з 7 попередніх матчів, а БАТЕ за цей період тільки раз втратив очки і з початку травня забиває не менше трьох голів за гру. У середу суперники провели генеральну репетицію, помірявшись силами в чемпіонаті. Мілевський забив красивий гол, але його команда вдома поступилася з рахунком 1:3.

Відновлення сезону для Реброва та Петряка

Ференцварош – Дебрецен (чемпіонат Угорщини)

23 травня, 16:55. Будапешт, Групама
Пряма трансляція на телеканалі "Спорт 2"

Мезекевешд – Фехервар (кубок Угорщини)

23 травня, 19:00. Мезекевешд, Вароші
Пряма трансляція на телеканалі "Спорт 2"

Угорщина виходить з карантину: повноцінно чемпіонат відновиться наступного тижня, а поки що своєрідний трейлер створять перенесені матчі та півфінали кубка. Ференцварош лідирує в чемпіонаті з 3-очковою перевагою, хоч і зіграв на два поєдинки менше за конкурентів. У суботу команда Сергія Реброва надолужить матч першого туру проти Дербрецена, за який виступають Надь і Габовда. "Фраді" в рамках набору форми після карантину зіграли 3 спаринги (нічия, перемога та поразка), а Ігор Харатін встиг відзначитися голом.

Іван Петряк також повернеться до гри вже цього вікенду – його Фехервар у півфіналі Кубка Угорщини двічі зіграє проти Мезекевешда (команда Нестерова, Месхі та Вайди). Суперники посідають 2-3 місця у чемпіонаті, тому якість гри повинна бути на рівні. Перевірити це зможуть і українські вболівальники – угорський футбол з'явиться на екранах завдяки оператору "Поверхность". Якщо Бундесліга вам не дуже цікава, вечір суботи можна провести в компанії наших легіонерів, оцінивши роботу Реброва.

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