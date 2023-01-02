Черговим клубом 25-річного данця став Хоффенхайм. Оренда форварда розрахована до кінця сезону, повідомляє офіційний сайт "селюків".

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Контракт Дольберга належить Ніцці, яка у серпні 2019-го віддала Аяксу за гравця 20 млн євро. Нападник був вкрай нестабільним і лише моментами демонстрував якісний футбол. Один з таких періодів був під час Євро-2020, на якому Дольберг оформив 3 голи (всі у плей-офф) та допоміг збірній Данії дійти до півфіналу.

Минулого літа Ніцца віддала форварда в оренду Севільї, але все завершилося провалом – всього один асист за 300 хвилин у складі іспанського клубу. Другу частину нинішньої кампанії Каспер проведе у Хоффенхаймі, який посідає 11 сходинку Бундесліги.

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