Форвард Спортінга Віктор Дьокереш вписав своє прізвище в історію, відзначившись хет-триком у ворота Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів.

Дьокереш став лише третім гравцем, який зумів оформити хет-трик у ворота Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів, повідомляє Squawka.

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До цього це вдавалось лише Ліонелю Мессі в 2016 році та Крістоферу Нкунку в 2021-му. Окрім цього, швед став першим гравцем Спортінга, який оформив хет-трик у Кубку європейських чемпіонів/Лізі чемпіонів. Востаннє це вдавалось Антоніо Олівейрі у далекому 1982 році в матчі проти Динамо Загреб. Додамо, що Нкунку наразі є одноклубником Мудрика в Челсі.

Відзначимо, що Дьокереш має фантастичну статистику в поточному сезоні – 23 голи та 4 асисти в 17 матчах.

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