Нападник Металіста Матеус Пейшото прокоментував свої виступи за харківський клуб та поділився думками щодо поєдинку 12-го туру проти Гірник-Спорта.

"Завдання нападника – чим більше голів, тим краще. Я нічого не міняв у своїй грі з часів виступів у Бразилії. Знаю – повинен забивати в кожному матчі і допомагати команді заробляти очки. Окрема подяка партнерам, які допомагають мені бути результативним.

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Ми готові до будь-якого суперника, знаємо, як діяти – це заслуга тренерів. У наступному матчі все залежить від нас. Повинні перемагати", – зазначив Пейшото в коментарі Футбол News.

До слова, у бразильця фантастичні показники після переходу в Металіст – Матеус у 8 матчах в усіх турнірах він забив 8 голів та віддав 1 асист.

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