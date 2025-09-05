Динамо офіційно оголосило про перехід півзахисника Дмитра Кремчаніна до Олександрії. Деталі угоди сторони не розкривають.

Кремчанін є вихованцем Динамо. 20-річний футболіст підіймається на рівень Прем’єр-ліги після трьох результативних сезонів у складі юнацької команди киян. В чемпіонаті U19 він провів 83 матчі та забив 45 голів, також має 5 матчів і 1 гол у Юнацькій лізі УЄФА.

У сезоні 2024/2025 Кремчанін став найкращим бомбардиром вітчизняної юнацької першості з 23 забитими м'ячами.

