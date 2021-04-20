"Бомба вибухнула у кімнаті, де нас було троє", – Поворознюк підтвердив інцидент
20 квітня 23:59 - Читать на русском
Президент Інгульця Олександр Поворознюк не має доказів, що це був замах.
"Не знаю, замах це чи ні, але бомба вибухнула в кімнаті, де ми були втрьох", – прокоментував інцидент Поворознюк для Tribuna.
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За інформацією Zaxidnet з посиланням на місцеву журналістку, одному з чоловіків, який також перебував у приміщенні з президентом Інгульця, від вибуху гранати відірвало руку та ногу. "Між особами, які перебували у приміщенні, конфліктів не відбувалося. Обставини пригоди встановлюють правоохоронці", – прокоментували інцидент у поліції.
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