Президент Інгульця Олександр Поворознюк не має доказів, що це був замах.

"Не знаю, замах це чи ні, але бомба вибухнула в кімнаті, де ми були втрьох", – прокоментував інцидент Поворознюк для Tribuna.

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За інформацією Zaxidnet з посиланням на місцеву журналістку, одному з чоловіків, який також перебував у приміщенні з президентом Інгульця, від вибуху гранати відірвало руку та ногу. "Між особами, які перебували у приміщенні, конфліктів не відбувалося. Обставини пригоди встановлюють правоохоронці", – прокоментували інцидент у поліції.

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