"Боляче і дивно дивитись на порожні вулиці Мілана": Піолі підтримав перенесення матчів Серії А через коронавірус

Головний тренер Мілана Стефано Піолі прокоментував рішення перенести більшість матчів 26 туру Серії А через епідемію коронавірусу в Італії.

"Боляче і дивно дивитись на порожні вулиці Мілана, але здоров'я на першому місці. Ми можемо тільки похвалити тих, хто так старанно працює, щоб впоратися з цією серйозною ситуацією, сподіваючись, що єдність допоможе нам подолати цю проблему.

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Футбол – це пристрасть, а цього не вистачає, коли ти граєш на порожньому стадіоні. Я провів весь тиждень, переймаючись тим, що доводиться налаштовувати хлопців на матч без глядачів. Я радий, що гра не відбудеться, але я б хотів, щоб це рішення було прийнято раніше", – підсумував Піолі в коментарі Milan TV.

Відзначимо, що Мілан у 26 турі чемпіонату Італії повинен був грати з Дженоа, який перебуває в зоні вильоту.

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