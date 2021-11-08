Півзахисник полтавської Ворскли Олів'є Тілль став на захист нападника команди Лукаса Рангеля, який звинуватив у расистських образах півзахисника київського Динамо Миколу Шапаренка та фанатів чемпіона України.

"Про це я не хочу говорити. Мені це не подобається, оскільки Лукас мій дуже хороший друг, і мені боляче чути такі речі.

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Мені жаль його та всіх інших темношкірих, які потерпають від расизму. Це потрібно зупинити. Більше я вам про це нічого не скажу", – заявив хавбек в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, що після очного протистояння Динамо та Ворскли Лукас Рангель звинуватив гравця киян у расизмі. Пізніше він заявив, що його кривдником нібито став Микола Шапаренко.

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