"Боляче чути такі речі": лідер Ворскли заступився за Рангеля – бразилець оголосив себе жертвою расизму
Півзахисник полтавської Ворскли Олів'є Тілль став на захист нападника команди Лукаса Рангеля, який звинуватив у расистських образах півзахисника київського Динамо Миколу Шапаренка та фанатів чемпіона України.
"Про це я не хочу говорити. Мені це не подобається, оскільки Лукас мій дуже хороший друг, і мені боляче чути такі речі.
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Мені жаль його та всіх інших темношкірих, які потерпають від расизму. Це потрібно зупинити. Більше я вам про це нічого не скажу", – заявив хавбек в інтерв'ю FanDay.
Нагадаємо, що після очного протистояння Динамо та Ворскли Лукас Рангель звинуватив гравця киян у расизмі. Пізніше він заявив, що його кривдником нібито став Микола Шапаренко.
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