Болт: З Сентрал Кост Марінерс нам не вдалось узгодити контракт

Легендарний ямайський спринтер Усейн Болт прокоментував своє рішення не підписувати контракт з Сентрал Кост Марінерс.

"Подивимося, що буде далі. Думаю, до мого агента, як і раніше, надходять різні пропозиції, так що подивимося, як все складеться. У мене все ще є бажання стати професійним футболістом.

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Ми розлучилися з Сентрал Кост Марінерс як друзі, і це добре. Я отримав великий досвід у цій команді. Гравці були прекрасні. На жаль, нам не вдалося узгодити контракт, але, сподіваюся, у мене буде шанс спробувати себе в іншому клубі", – цитує Болта L'Equipe.

Болт покинув Сентрал Кост Маринерс

Нагадаємо, відомий легкоатлет вирішив розпочати професійну футбольну кар'єру та грав у чемпіонаті Австралії. Варто відзначити, легенда легкої атлетики тренувався з австралійським клубом з серпня і двічі забивав у передсезонних матчах.

Усейн навіть отримав пропозицію про підписання контракту від мальтійської Валлетти, однак відповів відмовою.