toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Болт покинув Сентрал Кост Марінерс

09:22 644 Читать на русском
Болт покинув Сентрал Кост Марінерс
Усейн Болт / reuters

Легендарний ямайський спринтер Усейн Болт, який розпочав грати у футбол, вирішив припинити співпрацю із австралійським клубом.

Я хотів би подякувати власникам, керівництву, персоналу, гравцям і вболівальникам Сентрал Кост Марінерс за те, що вони так тепло прийняли мене у клубі",– передає слова Болта Goal.

Дель Боске: Болт міг би стати дуже хорошим футболістом

Нагадаємо, відомий легкоатлет вирішив розпочати професійну футбольну кар'єру та грав у чемпіонаті Австралії. Варто відзначити, легенда легкої атлетики тренувався з австралійським клубом з серпня і двічі забивав у передсезонних матчах.

Усейн навіть отримав пропозицію пропозицію контракту від мальтійської Валлетти, однак відповів відмовою.

В Шотландії вболівальники під час матчу нокаутували голкіпера і жбурнули монетку в тренера

Теги
Світ Усейн Болт Сентрал Кост Марінерс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
30
хв
Штутгарт
21:30
Айнтрахт Франкфурт
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук