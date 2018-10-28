Болт може підписати повноцінний контракт з австралійським клубом

Легендарний ямайський спринтер Усейн Болт за крок від того, щоб стати повноцінним професійним футболістом.

Керівництво клубу австралійського чемпіонату Сентрал Кост Марінерс запропонували Болту повноцінний контракт, повідомляє офіційний сайт клубу.

Болт ніколи не приховував своє бажання стати професійним футболістом, тому варто очікувати, що ямаєць погодиться на пропозицію.

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Варто відзначити, легенда легкої атлетики тренувався з австралійським клубом з серпня і двічі забивав у передсезонних матчах.

В Австралії лише стартував новий сезон чемпіонату, в першому матчі потенційна команда Болта розписала нічию з Брісбен Роар.