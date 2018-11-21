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Болт близький до переходу в Дорадос Марадони

12:40 179 Читать на русском
Болт близький до переходу в Дорадос Марадони
Дієго Марадона та Усейн Болт / фото із соцмереж

Ямайський спринтер і восьмиразовий олімпійський чемпіон Усейн Болт може найближчим часом підписати контракт з мексиканським професійним футбольним клубом.

Підписати контракт з Болтом готовий клуб 2-го дивізіону чемпіонату Мексики Дорадос, головним тренером якого є колишній гравець збірної Аргентини Дієго Марадона, повідомляє Marca.

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Нагадаємо, Болт зіграв кілька товариських матчів за австралійський клуб Сентрал Кост Марінерс, але не зміг досягти домовленості щодо умов контракту і покинув команду. Також ямаєць відмовився від дворічного контракту з мальтійським клубом Валетта.

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Теги
Світ Усейн Болт Дорадос Де Сіналоа
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