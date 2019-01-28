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Болонья звільнила Філіппо Індзагі з посади головного тренера – його наступник працював із 6-ма клубами Серії А

22:46 112 Читать на русском
Болонья звільнила Філіппо Індзагі з посади головного тренера – його наступник працював із 6-ма клубами Серії А
Сініша Міхайловіч / фото із соцмереж

Філіппо Індзагі звільнений із посади головного тренера Болоньї. Новим керманичем "червоно-синіх" став Сініша Міхайловіч.

Керівництво Болоньї відправило у відставку італійського фахівця через незадовільні результати та відразу призначило на його місце досвідченого серба. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Філіппо Індзагі очолив "червоно-синіх" минулого літа після того, як реанімував свою тренерську кар'єру у Венеції. Однак, нинішній сезон для Болоньї складається невдало – команда з Емілії-Романьї набрала лише 14 очок після 21-го туру та йде у зоні вильоту. У неділю Болонья без шансів програла домашній матч одному з конкурентів у боротьбі за виживання – Фрозіноне (0:4).

Натомість Сініша Міхайловіч розпочав самостійну тренерську кар'єру саме з Болоньї, з якою працював у сезоні 2008/09. Також він тренував Катанію, Фіорентину, збірну Сербії, Сампдорію, Мілан, Торіно та Спортінг. Із лісабонцями 49-річний пропрацював лише 9 днів минулого літа.

Теги
Італія Болонья Болонья Сініша Міхайловіч Сініша Міхайловіч Філіппо Індзагі Філіппо Індзагі
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