Кубок Італії, 1/2 фіналу. Перший матч

Емполі – Болонья – 0:3

Голи: Орсоліні, 23, Даллінга, 29, 51

Болонья практично не залишила Емполі шансів на вихід у фінал Кубка Італії. Головний тренер тосканців Роберто Д'Аверса, попри домашній статус матчу, випустив резервний склад – і поплатився за це. Утім, це було очікувано, адже перед грою боси клубу наголошували: Скудетто для Емполі – це не фінал Кубка, а порятунок у Серії А.

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Тому Болонья легко взяла своє: Ріккардо Орсоліні відкрив рахунок, а Даллінга оформив дубль. Причому обидва м'ячі нідерландець забив із передач Ндойє.

Віктор Коваленко провів на полі всю гру, але ні результативними діями, ні картками не відзначився.

Матч-відповідь буде зіграно 24 квітня.

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