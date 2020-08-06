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Болонья зробила Динамо пропозицію щодо Супряги – італійці нехтують вимогами киян

15:51 - Читать на русском
Болонья зробила Динамо пропозицію щодо Супряги – італійці нехтують вимогами киян
Владислав Супряга / фото Динамо

Форвард Динамо Владислав Супряга все ще зберігає шанс перебратись в італійську Серію А.

У послугах Владислава Супряги зацікавлена Болонья. Кандидатуру 20-річного українця особисто веде спортивний директор "россоблу" Вальтер Сабатіні та вже погодив головний тренер Сініша міхайловіч, повідомляє Corriere dello Sport.

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За повідомленням італійської преси, Болонья вже робила першу пропозицію Динамо – безкоштовна оренда з правом обов'язкового викупу. Щоправда, український клуб не налаштований відпускати свого гравця, якщо не отримає 8-10 мільйонів євро.

Нагадаємо, минулий сезон Супряга провів у складі СК Дніпро-1 на правах оренди. Нападник зіграв у 25 матчах у всіх турнірах, в яких забив 14 голів та віддав один асист. Після приходу в Динамо Мірчі Луческу форвард повернувся у розташування київського клубу.

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Теги
Італія Трансфери Владислав Владислав Супряга Вальтер Сабатіні Динамо Динамо Болонья Болонья
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