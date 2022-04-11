Програму 32-го туру італійського чемпіонату закривав поєдинок у Болоньї, де однойменна команда приймала Сампдорію. Зустріч мала важливе значення для обох колективів – господарі намагались перервати 5-матчеву безвиграшну серію та 4-матчеву серію без забитих голів, а гості повинні були нарощувати відрив від зони вильоту. Владислав Супряга потрапив у заявку Сампи, але на поле так і не вийшов.

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В першому таймі згадати особливо й нічого, а от на старті другого гості могли відкрити рахунок внаслідок виходу Капуто віч-на-віч. Франческо не зміг переграти голкіпера. Покарання за марнотратство прилетіло на 61-й хвилині після подачі з правого флангу та скидки Дейкса – біля воріт почалася метушня, в якій першим розібрався Арнаутовіч. Марко ударом з метру вивів Болонью вперед.

Самплорія на цей гол нічим не відповіла, а от господарі, відчувши "запах крові" пішли вперед. В наступні 10 хвилин вони двічі пробивали у поперечку (удари завдавали Сансоне й Арнаутовіч), а на 76-й хвилині Болонья забила вдруге – дубль оформив Арнаутовіч, який скористався помилкою Йошіді при перехопленні прострілу. 2:0. Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

Болонья набрала 37 очок, піднявшись на 12-те місце в турнірній таблиці. Сампдорія, маючи в активі 29 залікових балів, залишилась на 16-й позиції з відривом у 7 пунктів від зони вильоту.

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