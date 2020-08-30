Італійський клуб все ще сподівається дійти згоди з Динамо щодо переходу Владислава Супряги.

"Россоблу" готові викласти за Супрягу максимум 10 млн євро, тоді як кияни вимагають на 3 більше. Заради підписання 20-річного українця Болонья розглядає варіант продажу своїх футболістів, повідомляє TuttoBolognaWeb.

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Зокрема, покинути Болонью можуть Дієго Фальчінеллі та Ібрагіма Мбайє, якими цікавляться Реджина та турецькі клуби відповідно. У випадку відходу даних виконавців італійський клуб зможе задовольнити фінансові апетити Динамо. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Болонья планує орендувати Супрягу з правом викупу за 7,5 млн євро.

Зауважимо, у сезоні 2019/20 Владислав Супряга захищав кольори СК Дніпро-1, де провів 26 матчів, в яких відзначився 15-ма голами та асистом.

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