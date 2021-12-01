Чемпіонат Італії 2021/22, 15-й тур

Болонья – Рома – 1:0

Голи: Сванберг, 35

Сассуоло – Наполі – початок о 21:45

Рома приїхала в гості до Болоньї в надії здобути перемогу й наблизитись до четвертої позиції (там засіла Аталанта) на відстань трьох очок. Втім, господарі не збиралися допомагати "вовкам" в цьому завданні. Ба більше – на 35-й хвилині вони відкрили рахунок внаслідок шикарного дальнього удару Сванберга в правий нижній кут. 1:0!

До перерви римляни нічого цікавого так і не створили, та і в другому таймі моментів не виникало довго. Один з найкращих гості змарнували на 73-й хвилині, коли Мхітарян вистрілив з лінії штрафного – Скорупскі парирував, а добивання Генріха пройшло над поперечкою. На 77-й Абрахам зі стандарту пробив повз ліву стійку, а на 87-й він же завдав удар метрів з 20-ти з-під Меделя. Скорупскі виручив.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував сенсаційну перемогу Болоньї! Рома з 25 очками в активі залишилась п'ятою (у Аталанти на 6 балів більше), а Болонья, набравши 24 пункти, піднялася на восьму сходинку.

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