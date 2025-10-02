У рамках 2-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА 2025/26 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи УЄФА 2025/26, основний етап, 2-й тур

Болонья – Фрайбург – 1:1

Голи: Орсоліні, 29 – Адаму, 57 (пен)

Бранн – Утрехт – 1:0

Голи: Магнуссон, 41

Вікторія Пльзень – Мальме – 3:0

Голи: Видра, 43, Дуросінмі, 44, Спачил, 53

Вилучення: Доскі, 58 – Йонсен, 39

Панатінаїкос – Гоу Ехед Іглз – 1:2

Голи: Свідерскі, 56 – Сміт, 75, 82

Болонья розписала домашню нічию з Фрайбургом. Італійцям було дуже важко – німці провели більше ударів (12:9), мали вдвічі вищий показник очікуваних голів і провели 35 дотиків у штрафному (проти 9-ти). Втім, до 57-ї хвилини саме вони горіли в рахунку внаслідок влучного пострілу Орсоліні. Відігратись вдалося лишень з пенальті, який реалізував Адаму. На цьому команди й розійшлися. 1:1!

Бранн у рідних стінах переміг Утрехт. Єдиний гол у зустрічі провів Магнуссон. Тріумф виявився абсолютно заслуженим – норвежці переграли представника Ередивізі майже за всіма показниками.

Вікторія Пльзень влаштувала розгром Мальме. Матч став бенефісом Матея Видри. Капітан сам відкрив рахунок на 34-й хвилині, а потім виконав дві гольових передачі – одну до перерви, а другу після. Третій гол чехів виявився дуже своєчасним, адже через п'ять хвилин господарі залишились у меншості.

Втім, шведи змогли перемогти чехів тільки за кількістю вилучень. Ще на 39-й хвилині Йонсен отримав другу жовту, а на 6-й компенсованій пряму червону отримав Гудйонсен. У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу Вікторії з рахунком 3:0.

Кривдник Шахтаря в кваліфікації ЛЄ – Панатінаїкос – зазнав поразки від Гоу Ехед Іглз. Греки домінували, завдавши аж 33 удари по воротах проти 7 у нідерландців. Вони награли на 2,3 очікуваних голи й мали 56 дотиків у штрафному (проти 13-ти у своєму), але забили тільки раз. Вивести афінян уперед на 56-й хвилині зумів Свідерскі.

От тільки "орли" примудрилися забити двічі. Героями стали індонезієць Дін Джеймс і нідерландець Мілан Сміт – перший двічі асистував другому, причому на два голи у них пішло всього сім хвилин. Фінальний свисток зафіксував перемогу Гоу Ехед з рахунком 1:2.

