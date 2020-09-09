Болонья зосередила усі сили на підписанні Владислава Супряги, повідомляє авторитетне видання Di Marzio.

Супряга погодився перейти в Болонью, Луческу не проти відпустити форварда, – CdS

Італійський клуб контактує з екс-гравцем киян Олександром Яковенко, який представляє інтереси 20-річного форварда. На вагомий прогрес у перемовинах очікують у найближчі дні. За інформацією італійських ЗМІ, Владислав дав свою згоду на переїзд в Італію.

Нагадаємо, у сезоні 2019/20 Супряга виступав на правах оренди за СК Дніпро-1 та забив 14 голів. Потенційна сума трансферу талановитого форварда становить близько 15 млн євро.

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