Після виснажливого другого чвертьфіналу з Баварією в Лізі чемпіонів головний тренер Інтера Сімоне Індзагі провів зовсім вже незначну ротацію складу. З перших хвилин на поле Даль'Ара вийшло тільки два резервісти – Аугусто замість Дімарко і Корреа замість Тюрама. При цьому французький форвард через травму не потрапив навіть до заявки.

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У цій зустрічі Болонья не тільки поставила "нерадзуррі" підніжку, а й суттєво допомогла Ромі. Жовті картки, які заробили сьогодні Генріх Мхітарян і Алессандро Бастоні, стали для них п'ятими в цьому сезоні. Тепер вони будуть змушені пропустити гру наступного туру з командою Артема Довбика через дискваліфікацію. Мхітарян отримав попередження за фол проти Одгора, а Бастоні – за порушення правил проти Ндойє.

Саме швейцарський вінгер Болоньї створив єдиний небезпечний момент – у першому таймі він обіграв Ачербі та вивів Даллінгу на ударну позицію, але удар партнера заблокував Павар. Болонья вирвала перемогу завдяки удару Орсоліні "ножицями" на 90+4-й хвилині. Цей момент став чи не єдиним гольовим у всій грі.

На полі пристрасті не надто кипіли, а ось у технічній зоні було гаряче. На початку другого тайму головний арбітр Андреа Коломбо був змушений видалити помічника головного тренера Інтера Массіміліано Фарріса і наставника Болоньї Вінченцо Італьяно. Вони посварилися між собою після того, як Фарріс звернувся з претензією до четвертого рефері. У матчі з Емполі Віктора Коваленка Болонья також гратиме без свого тренера.

Через цю осічку Інтер підпустив до себе Наполі. Обидві команди зрівнялися по очкам.

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