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Болонья викупила Орсоліні в Ювентуса за 15 мільйонів євро

07:30 209 Читать на русском
Болонья викупила Орсоліні в Ювентуса за 15 мільйонів євро
Рікардо Орсоліні / Sportstar

Талановитий вІнгер Рікардо Орсоліні став повноцінним гравцем Болоньї.

Італійський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про активацію права викупу екс-гравця Ювентуса.

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Туринці погодилися відпустити 22-річного вінгера за 15 млн євро, які будуть виплачені упродовж трьох років. Орсоліні провів у Болоньї півтора сезона на правах оренди, і "червоно-сині" залишилися задоволеними його результатами.

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У минулому чемпіонаті Рікардо відзначився 9 голами і 4 асистами у 35 матчах за Болонью, ставши найкращим бомбардиром команди.

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Теги
Ювентус Ювентус Італія Трансфери Болонья Болонья Рікардо Орсоліні Рікардо Орсоліні
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