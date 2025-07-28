Болонья погодила з Ноттінгем Форест трансфер Дена Ндойє. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, "лісники" також домовилися про умови особистого контракту з самим гравцем.

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Повідомляється, що Болонья отримає за цей трансфер 40 млн євро + бонуси. Вінгер збірної Швейцарії повинен відправитися до Англії протягом наступних 24 годин для проходження медичного огляду.

Власник Ноттінгем Форест Маринакіс хотів підписати топового гравця на заміну Еланзі, і Ндойє відповів згодою.

Нагадаємо, що Ден став автором єдиного гола Болоньї у фіналі Кубка Італії 2025 року у ворота Мілана. Він також був визнаний найкращим гравцем цього матчу.

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