Болонья орендувала Соріано та Сансоне у Вільяреала

Гравці Вільяреала Нікола Сансоне та Роберто Соріано офіційно перейшли в італійську Болонью.

Болонья орендувала до кінця сезону-2018/19 двох футболістів Вільяреала – півзахисника Роберто Соріано і вінгера Ніколу Сансоне.

Каннаваро підкинув ідею Наполі, як скинути Ювентус з вершини Серії А

У першій частині сезону-2018/19 Соріано виступав на правах оренди в Торіно, де в 11 матчах Серії А віддав 2 результативні передачі, а Сансоне забив 1 м'яч і віддав 1 результативну передачу в 3 матчах Ла Ліги за Вільяреал.

Вільяреал – Реал Мадрид: справедлива нічия, негалактичний Реал та героїчна гра Серхіо Асенхо