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Болонья орендувала Соріано та Сансоне у Вільяреала

15:17 62 Читать на русском
Болонья орендувала Соріано та Сансоне у Вільяреала
Нікола Сансоне та Роберто Соріано / соцмережі

Гравці Вільяреала Нікола Сансоне та Роберто Соріано офіційно перейшли в італійську Болонью.

Болонья орендувала до кінця сезону-2018/19 двох футболістів Вільяреала – півзахисника Роберто Соріано і вінгера Ніколу Сансоне.

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У першій частині сезону-2018/19 Соріано виступав на правах оренди в Торіно, де в 11 матчах Серії А віддав 2 результативні передачі, а Сансоне забив 1 м'яч і віддав 1 результативну передачу в 3 матчах Ла Ліги за Вільяреал.

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Трансфери Нікола Сансоне Нікола Сансоне Роберто Соріано Роберто Соріано Болонья Болонья Італія Трансфери Чемпіонату Італії
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